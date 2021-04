VTV:n henkilöstöpomo: Yli-Viikari käyttäytyy piittaamattomasti ja yhtä uhmakkaasti kuin alaistensa edessä – "On kyse vakavasta rikoksesta"

– Sikäli, kun tiedot pitävät paikkaansa, pidän niitä erittäin vakavina. Minulla ei ole tietoa rikosnimikkeistä, mutta mikäli kyse on esimerkiksi petosepäilystä tai julkisten varojen väärinkäytöksestä, on kyse vakavasta rikoksesta.

Yli-Viikari itse on todennut vastineessaan, että virasta pidättämismenettelyn syynä ovat kansalaispalaute ja median paine.

– Yli-Viikarin lausunto on valitettavan johdonmukainen sen kanssa, kuinka uhmakkaasti hän on esiintynyt esimerkiksi henkilöstötilaisuuksissa, Vuorinen sanoo.

"Toiminta ei ehkä ole ollut luottamuksen arvoista"

Vuorinen sanoo pitävänsä harmillisena, että VTV on kärsinyt kohusta, joka liittyy Yli-Viikarin toimintaan.

– Hyvin varhaisessa vaiheessa käynnissä olevaa kohua toin hänelle esille, että VTV on instituutio, eikä kukaan henkilöstöstä, edes pääjohtaja, ole virastoa suurempi. Tästä huolimatta hän on ryvettänyt virastoa omassa kohussaan. Piittaamattomuus on ollut suurin yllätys tässä asiassa.