VTV puuttuu tarkastustoiminnan vähenemiseen ja omaan taloudenhoitoonsa, lupaa pääjohtajan sijainen

Okon mukaan viraston maine on väkisinkin tahriintunut kielteisen julkisuuden myötä ja julkikuvaan syntyneitä kupruja pitää lähteä oikomaan.

Hänen mukaansa tarkastus- ja valvontatoimintaan käytetyn työajan suhteellinen väheneminen viimeisten vuosien ajan on tunnustettu virastossa yleisesti.

Iltalehti ja Ilta-Sanomat kertoivat viime perjantaina, että tarkastukseen ja valvontaan käytetty työaika on puolittunut Tytti Yli-Viikarin vuonna 2016 alkaneella pääjohtajakaudella.

Tiedotusvälineissä on myös kerrottu, että tarkastuskertomuksia on pehmennetty kohteille suopeimmiksi. Okko kuvailee kertomuksia viestien muokkaamista asiaksi, jollaista ei pitäisi päästä tapahtumaan.

Kustannustietoisuus kunniaan

Julkisuudessa on keskusteltu myös laajemmin tarkastusviraston rahankäytöstä sekä Yli-Viikarin toiminnasta viraston johdossa.

Alkuvuonna on kiinnitetty huomiota myös hänen julkisin varoin kustannettuihin kauneudenhoitokuluihinsa.

– On oltava niin, että meidän pitää pystyä olemaan esimerkkinä muulle hallinnolle. Ennen kaikkea pääjohtajaa mutta myös muuta henkilöstöä koskeviin yksittäisiin kuluihin ja etuihin on jo lähdetty tekemään yksittäisiä toimia. Päätöksiä on tehty järjestelyihin, jotka koskevat verotuksen oikaisua ja takaisinperintää.