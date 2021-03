Tarkastusviraston Yli-Viikarin rahankäyttö ihmetytti myös työntekijöitä: "On vaarallista valvoa johtajaansa"

– Tarkastajat havahtuivat kyllä, mutta on vaarallista valvoa johtajaansa –yritin silti pari kertaa. En saavuttanut suosiota, huomasi eräs Kuittien kyttääjä, Laatikainen twiittasi.

Laatikainen sanoo MTV Uutisille, että Yli-Viikari on matkustellut huomattavan paljon edeltäjiinsä verrattuna ja osa virkamatkoista on vaikuttanut työntekijöiden mielestä liittyvän vain etäisesti viraston toimintaan.

VTV:n tehtävänä on valvoa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa.

– Matkoja on tehty aika paljon ja ne ovat suuntautuneet kaukokohteisiin. Kyllä se on ihmetyttänyt ja kokemukseni mukaan Yli-Viikaria on näkynyt harvoin toimistolla.