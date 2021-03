Luottamusmies kertoo, miten Yli-Viikari johtaa VTV:tä ja mikä kohussa on ollut häiritsevintä: "Kriittistä keskustelua ei ole suvaittu"

– Taustalla on kuitenkin ammattiylpeys ja koitamme tehdä mahdollisimman hyvin työmme, vaikka taustalla näkyykin, että viraston uskottavuus on kokenut kovia kolhuja, Tervasmäki harmittelee MTV Uutisille.

Yli-Viikarin monia matkakuluja sekä muitakin veronmaksajien piikkiin menneitä kuluja on ruodittu viime aikoina laajasti julkisuudessa. Esillä ovat olleet myös muun muassa viraston Bhutanin matkat.

Pääjohtajan on kerrottu muun muassa tuhlanneen tuhansia euroja julkisia varoja kauneudenhoitopalvelujen ostamiseen.

Henkilökunta sai tiedon mediasta

– Nurinkurista tässä (kauneudenhoitosotku) on, että viraston johdon mukaan stailauspalvelut olisivat olleet muka kaikkien virastolaisten käytettävissä, mutta kukaan muu kuin pääjohtaja ei ole niitä käyttänyt.

– Minullekin luottamusmiehenä, jonka tulee olla keskimäärin paremmin perillä etuisuuksista, tuli ensimmäistä kertaa tieto julkisuudesta. On ollut epäilyttävää, kuinka nämä kauneudenhoitopalvelut ovat ylipäätään liittyneet kuvauksiin, joilla niitä on perusteltu.

Luottamusmiehen mukaan häiritsevintä kohuissa on ollut se, ettei korkein johto ole pyydellyt toimintaansa edes anteeksi.

– Euromääräisesti kauneudenhoitopalvelut eivät ole valtiontalouden kannalta kovin merkittäviä, mutta ylimmän johdon esimerkki on ollut huonoa.

Pasi Tervasmäki mainitsee myös pääjohtajan virkamatkoilta kertyneet Finnair plus -pisteet ja niiden käyttämisen muuhun kuin virkatehtävien hoitoon.

– Kun pääjohtajaa on pyydetty kertomaan, mihin pisteitä on kätetty, hän ei ole tuonut niitä julkisuuteen ja virastomme yksi arvoista on avoimuus.