Asiantuntijat: Näin valtion budjetti pitäisi rakentaa – hintojen nousun hillitsemiseksi keinot vähissä

Valtiovarainministeriö aloitti tänään valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla viimeistelemään VM:n esitystä valtion ensi vuoden budjetista. Ehdotus on tarkoitus saada valmiiksi torstaina.

Iso kysymys budjettineuvotteluissa on inflaatio. Hinnat nousevat ja ostovoima heikkenee. Etlan tutkimusjohtajan Tero Kuusen mukaan hallituksen keinot puuttua inflaatioon ovat varsin vähäiset. Toki täsmätoimia, kuten esimerkiksi indeksikorotuksia on nähty, mutta varsinainen hintojen kompensointi on kallista.