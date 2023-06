Outo laki kumottiin 72 vuoden jälkeen: Autoilijat saavat nyt tankata autonsa itse Oregonissa

Osavaltiossa on ollut 72 vuoden ajan voimassa laki, jonka mukaan huoltoasemilla ajoneuvoa saavat tankata vain asiaan vihkiytyneet työntekijät.

Vuonna 2018 lakia höllennettiin pienemmissä piirikunnissa , mutta nyt omatoimitankkauksen kieltävä laki on kaadettu Oregonin senaatissa koko osavaltiossa.

Palvelutankkauksen kuolinisku

Huoltoasemaketjut ovat toivoneet omatoimitankkauksen sallimista työvoimapulan vuoksi. Aiheesta uutisoivan The Oregonian -lehden mukaan ketjut eivät odota päätöksen vähentävän työpaikkoja, sillä osa pumpuista on jouduttu tähänkin asti pitämään suljettuina, koska henkilökuntaa ei ole ollut riittävästi.

Uudessa laissa "vain" joka toisella pumpulla on oltava tankkaaja, eli puolet pumpuista vapautetaan omatoimitankkaukseen.

Oregonin lakimuutoksen myötä New Jersey on ainoa osavaltio, jossa auton omatoiminen tankkaaminen on edelleen kiellettyä.