Oulussa keksittiin luova ratkaisu talviseen liikennepulmaan: "Ihan meidän oma innovaatio"

Oulussa on viime vuosina rakennettu useita uusia baanoja, joissa pyöräilijät ja jalankulkijat on eroteltu eri puolilleen. Vaikka väylien oikeaoppiseen käyttöön opastetaankin asfalttiin tehdyillä merkinnöillä, ei niistä ole normaalina talvena hyötyä merkintöjen jäädessä lumen alle.

Lisää tulossa

Projektorivalaisimet ovat Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hanke. Destian kanssa toteutettu projekti käynnistyi ensin yhden kohteen pilottikokeiluna vuonna 2020, mutta tällä hetkellä projektorivalaisimia on Vaaralan mukaan käytössä kaikilla Oulun baanoilla – yhteensä kymmenen kappaletta. Projektorit on kytketty normaaliin katuvalaistukseen ja ovat siis päällä silloin, kun muukin katuvalaistus on käytössä. Projektoreita on noin kilometrin välein.