Espanjassa yli 100 000 ihmistä osallistui sunnuntaina palestiinalaisia tukevaan mielenosoitukseen maan pääkaupungissa Madridissa, mikä johti Espanjan ympäriajon päätösetapin perumiseen.

Päätösetappi päätettiin perua, koska mielenosoittajat olivat tukkineet kilpailureitin.

Mielenosoittajien määrästä kertoi uutistoimisto AFP:lle Espanjan keskushallinnon edustaja, jonka mukaan kaksi ihmistä on otettu kiinni.

Mielenosoittajat ovat vaatineet loppua Israelin toimille Gazassa.

Protesteja on kohdistettu ympäriajoon, koska kilpailuun osallistuu myös Israel Premier Tech -talli. Mielenosoittajat ovat rynnineet muutamilla etapeilla ajoreitille ja aiheuttaneet kolareita sekä muuta häiriötä kilpailulle.

Maantiepyöräilyn miesten Espanjan ympäriajon eli Vueltan oli määrä päättyä sunnuntaina runsaan 111 kilometrin mittaiseen etappiin, joka oli määrä ajaa Alalpardosta Madridiin.

Vuelta kuuluu Ranskan ja Italian ympäriajojen ohella maantiepyöräilyn arvostetuimpiin etappikilpailuihin.

Israel arvosteli Espanjan hallintoa

Israel arvosteli Espanjan pääministeriä Pedro Sanchezia ja hänen hallintoaan sunnuntaina sen jälkeen, kun ympäriajo oli päätetty keskeyttää ennen aikojaan. Israelin ulkoministeri Gideon Saar syytti Sanchezia siitä, että tämä olisi kannustanut mielenosoittajia kaduille.

Israelin hyökkäys Gazaan on jatkunut liki kaksi vuotta.

Kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS arvioi elokuussa hyväksymässään päätöslauselmassa, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa. YK:n erityiskomitea on jo aiemmin arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Israel alkoi moukaroida Gazaa ilmaiskuin sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa.