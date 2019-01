Oulussa jo yhdeksän traagista lapseen kohdistunutta seksuaalirikosepäilyä – nämä asiat tiedämme nyt

Tuoreimmat tapaukset tulivat julki eilen , kun Oulun poliisi kertoi, että se on aloittanut esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat tapahtuneet viime kesän aikana.

Tekijät ulkomaalaistaustaisia

Kaikissa tapauksissa epäillyt tekijät ovat ulkomaalaistaustaisia miehiä. Epäiltyjä on tällä hetkellä 16.

Poliisi kertoi eilen, että tuoreimpien tapausten osalta epäillään neljää miestä, joista kaksi on noin 20-vuotiaita ja kaksi alle 18-vuotiaita.

Poliisi on ottanut kolme heistä kiinni todennäköisin syin epäiltynä tekoihin.

Rikoskomisario Markus Kiiskinen kertoi Iltalehdelle , että yksi henkilö on vielä vapaalla jalalla, mutta poliisin tiedossa.

Muissa tapauksissa epäillyt ovat sekä alaikäisiä että täysi-ikäisiä. Osa poliisin tietoon aiemmin tulleiden tapausten epäillyistä on vangittu.

Uhrit alaikäisiä tyttöjä

Poliisi vahvisti eilen, että yksi seksuaalirikoksen uhreista on kuollut viime syksynä.

Poliisin mukaan hänen kuolemaansa ei epäillä liittyvän rikosta eikä viranomaiset kerro tapauksesta enempää, koska kyse on kuolemansyyn selvittämisestä.

Houkuteltu sosiaalisessa mediassa



– Ainakin kolmessa tapauksessa se on ollut keino, jolla on oltu jollain tavalla yhteydessä. Se on näytellyt omaa rooliaan, tutkinnanjohtaja Kiiskinen kommentoi MTV Uutisille joulukuussa.