Oulun törkeät seksuaalirikokset saavat professorinkin hämmentymään: ”Kukaan ei ilmeisesti ole huomannut mitään”

Poliisi on vanginnut joukon ulkomaalaistaustaisia miehiä lapseen kohdistuneisiin törkeisiin seksuaalirikoksiin liittyen. Kaikkia epäillään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, minkä lisäksi osaa epäillään törkeistä raiskauksista.

Uhri on hieman yli 10-vuotias tyttö.

Miten teko jatkui niin pitkään?

Utriaista hämmentää se, miten pitkään teko on voinut jatkua. Epäiltyjä on kuitenkin useita, ja tekojen tapahtuneen useamman kuukauden aikana.

– Kyllä pitäisi saada tietoa enemmän siitä, millainen se tilanne on ollut. Ei häntä varmaan vangittuna ole pidetty, Utriainen toteaa.

Keskeistä on, miten lapsen tilanne on pysynyt salassa. Sen enempää koulu kuin vanhemmatkaan eivät ilmeisesti ole huomanneet ja reagoineet tilanteeseen. Juuri tästä Utriainen haluaisi lisää tietoa: miten tällainen on voinut tapahtua kenenkään huomaamatta.