Liittyvätkö moskeijoihin tehdyt vahingonteot Oulun epäiltyihin seksuaalirikoksiin? Uhreiksi joutuneita lapsia kuultu useita kertoja, kaikki epäillyt kiistävät

– Tämä on iso kokonaisuus, mutta tutkimme näitä erillisinä tapauksina. Meillä on viisi eri rikoskokonaisuutta eikä tässä voida vetää johtopäätöstä, että taustalla olisi laaja rinki, rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisista kertoo.

– Toki on poikkeuksellista, että samaan aikaan tutkitaan näin montaa samankaltaista rikosta. Sitä, tuntevatko epäillyt tekijät toisensa, emme tiedä.

Tyttö lähempänä 15 vuotta

Laajimmassa jutussa on yhteensä kahdeksan epäiltyä, joista yksi on yhä tavoittamatta. Hän saattaa oleskella Saksassa. Muut epäillyt ovat vangittuina.

Poliisi ei ole kertonut lapsen tarkkaa ikää, vaan hänestä on puhuttu hieman yli 10-vuotiaana tyttönä.

– Hän on selvästi yli 10-vuotias ja lähempänä 15 vuotta kuin 10 vuotta. Tämän tarkemmin en kerro hänen ikäänsä, Kiiskinen sanoo.

Saksassa aiemmin kiinniotettu yhä tavoittamatta

Poliisi epäilee viidestä rikoskokonaisuudesta yhteensä 12 ulkomaalaista miestä. Tällä hetkellä 10 heistä on tutkintavankeudessa.

Yksi epäillyistä on yhä tavoittamatta ja hän liittyy laajimpaan tapaukseen. 25-vuotias mies on etsintäkuulutettu kansainvälisesti ja ennen joulua hänet lisättiin Europolin tavoiteltujen ihmisten listalle.

Poliisi on etsintäkuuluttanut kansainvälisesti kuvassa olevan 25-vuotiaan miehen.

Epäillyt kiistävät

Poliisi on kuulustellut jo useamman kerran seksuaalirikosten uhreiksi joutuneita alaikäisiä tyttöjä ja teoista epäiltyjä miehiä.

– Uhreja on kuultu useita kertoja. Epäiltyjäkin on päästy kuulemaan tarkemmin. Lähtökohtaisesti he kaikki kiistävät teot tai vähintääkin rikosnimikkeet.