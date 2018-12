Oulun epäiltyjen raiskausten uhriksi joutunutta lasta on kuultu jo useita kertoja: "Selvitämme, miksi tyttö on joutunut näin laajamittaisen rikoksen uhriksi"

Video: KRP:n rikosylikomisario: Oulun epäillyt seksuaalirikokset ovat vasta jäävuoren huippu

Törkeistä raiskauksista ja törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä epäillään yhteensä kahdeksaa miestä. Viimeisin heistä otettiin eilen kiinni Saksassa.



– Tyttöä on kuultu jo useita kertoja. Hän on sellaisessa kunnossa, että häntä on pystytty kuulemaan ja tekemään esitutkintaa hänen osaltaan ihan normaalisti. Tytön kuulusteluista on saatu niin paljon selvyyttä juttuun, että meillä oli perusteita ottaa epäillyt kiinni ja vaatia heitä vangittaviksi, rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisista kertoo.

Poliisille tieto tuli toiselta viranomaiselta

Poliisi ei kerro tarkemmin sitä, miten epäillyt rikokset saattoivat tapahtua. Sosiaalisella medialla on osansa siinä, miten miehet saivat yhteyden tyttöön.



– Me selvitämme nyt tapahtumien kulkua ja sitä, millaista tytön arki, elämä ja olosuhteet ovat olleet. Mikä on johtanut tällaiseen, että hän on joutunut näin laajamittaisen rikoksen uhriksi, Kiiskinen kertoo.

Poliisille tieto rikosepäilyistä tuli yhteistyöviranomaisen kautta. Kiiskinen ei kerro, mikä viranomainen oli kyseessä ja oliko tyttö itse kertonut teoista.

– En tiedä, miten tieto on edennyt toisen viranomaisen luona, mutta tieto meille tuli sieltä.

Kaikissa uhrina sama tyttö

Rikosjutussa on yhteensä epäiltynä kahdeksan miestä, joista seitsemän on jo vangittu. Kahdeksas vaaditaan vangittavaksi, kun hänet on saatu Suomeen. Mies saatiin eilen kiinni Saksasta.



Kaikkia miehiä epäillään lapsen törkeästä raiskauksesta. Suurinta osaa miehistä epäillään lisäksi törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Muutamia heistä epäillään myös pahoinpitelystä.



Kaikissa rikoksissa on uhrina sama suomalainen tyttö. Kaikki epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia miehiä.

Poikkeuksellinen tapaus

Poliisin mukaan epäillyt rikokset tapahtuivat epäiltyjen asunnoissa. Teot jatkuivat vähintään useita kuukausia tämän vuoden aikana.



Poliisin arvion mukaan kaikki miehet tuntevat toisensa. Heitä kaikkia on kuulusteltu alustavasti. Kuulustelut tehdään suurimmaksi osaksi tulkkien avulla.

– Kaikki epäillyt ovat alustavasti kiistäneet syyllistyneensä näihin rikoksiin.

Kiiskinen ei muista Suomesta yhtään vastaavanlaista tapausta.