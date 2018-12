Liittyvätkö Oulun törkeät seksuaalirikokset sittenkin toisiinsa? Poliisi selvittää nyt epäiltyjen yhteyksiä: "Huolestuttaa, onko tässä taustalla jotain, mistä ei vielä tiedetä" – Tämä kaikki tapauksista on kerrottu

– Totta kai se on kysymyksenä, onko kuitenkin ollut sen tietyn yhteisön tai piirin sisällä sellaista järjestäytymistä ja suunnitelmallisuutta. Se on asia joka poliisia kiinnostaa, ja jota tapausten tutkinnassa selvitellään, rikosylikomisario Markus Kiiskinen kertoo.

– Ainakin kolmessa tapauksessa se on ollut keino, jolla on oltu jollain tavalla yhteydessä. Se on näytellyt omaa rooliaan. Muita tekoja yhdistäviä piirteitä ovat epäiltyjen taustat ja nuoret iät. Huolestuttaa, onko tässä taustalla jotain, mistä ei vielä riittävästi tiedetä.

Uusia rikoksia voi paljastua

– Toivottavasti näin ei tapahdu. Mutta tutkinta on jo nyt kohtuullisen laaja, ja epäiltyjä on paljon. On pakko myöntää, että mahdollista se on.