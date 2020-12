Nakke-papukaija hämmästyttää ihmisiä puhetaidoillaan – MTV vieraili höpöttäjän kotona: "Koiran nähdessään se sanoo vuh, vuh"

Nakke on niittänyt mainetta jo useamman vuoden ajan sosiaalisessa mediassa, kun katsojat ovat saaneet ihastella sen hämmästyttävää taitoa puhua kuin ihminen.

– Puhuin sen kanssa kaiket päivät, ja sieltä se otti sitä puhetta. Nakelle on aina puhuttu kuin aikuiselle ihmisille. Vaikka se on eläin, niin en pidä sitä sillä lailla eläimenä, sanoo Pirjo huvittuneena.

Kova höpöttäjä

Ei ole itsestäänselvyys, että harmaapapukaijat alkavat puhumaan. Naken moni lajitoveri on hiljainen tai ääntelee hieman, mutta puhuminen ei luonnistu kaikilta.

Harmaapapukaija Nakke on asustanut koko elämänsä Helsingin Vallilassa. Höpöttelevä Nakke on tuttu näky paikallisille, sillä Nakke pääsee kesäisin puistoon. Pariskunta on tilannut mittatilaistyönä kärryt, joihin mahtuu Naken häkki.