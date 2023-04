MM-rallissa on käsillä poikkeuksellinen tilanne – pakka Kroatiassa täysin levällään: "En oikein pysty rahoja laittamaan"

– Tiet ovat jo ennen ensimmäistäkin kierrosta mudassa. Leikkaukset ovat tänä vuonna paljon pahempia, ja rengasrikon riski on paljon isompi. On syviä leikkauksia ja paljon enemmän kiviä.

Viime vuoden voittajan Kalle Rovanperän summaus olosuhteista kuvaa hyvin sitä haastetta, joka kuljettajilla on tulevina päivinä edessään.

Kroatialainen asfaltti on paitsi sileää myös vaihtelevaa. Tämän vuoksi pito saattaa pahimmillaan olla peräkkäisissäkin mutkissa täysin erilainen.

Ensimmäisenä kuljettajana perjantain pikataipaleille starttaa kahden vuoden takainen voittaja Sébastien Ogier , ja hänellä on näin ollen etu takanaan tuleviin.

Ogier ajaa nyt toista kautta vajaata MM-ralliohjelmaa, mutta siitä huolimatta tuleva kilpailu on hänelle jo kuudes seitsemästä viime MM-rallista.

Mutta. Vaikka Ogier on tällä kaudella voittanut molemmat starttinsa, vaikea häntäkään on kovin selkeänä ykkössuosikkina pitää.

– Oikein mitään ei pysty sanomaan huomisesta, että miten se menee. En oikein pysty rahoja laittamaan Ogierinkaan puolesta, vaikka hänellä on paras lähtöpaikka ja sillä tavalla nimenä ehkä suurin suosikki, paikan päällä Kroatiassa kisaa seuraava MTV Urheilun Tomi Tuominen ennakoi.

MM-sarjassa Ogierilla on vain 12 pisteen etumatka viidentenä olevaan tallikaveriinsa Elfyn Evansiin . Edellinen kerta, kun kärkiviisikko mahtui kauden neljänteen kisaan lähdettäessä näin pienen piste-eron sisään, oli vuonna 2008, ja tuolloin käytössä oli vielä vanha pistejärjestelmä (10–8–6–5–4–3–2–1). Tuolloin erot pysyivät väkisinkin maltillisempina kuin nykyään (25–18–15–12–10–8–6–4–2–1), kun pisteitä jaetaan myös Power Stagen sijoitusten mukaan ( 5–4–3–2–1).

– Tämä on todella herkullinen tilanne. Tässä on hyvää jännitystä MM-pistetilanteen suhteen. Sitä ei hallitse yksi kuljettaja, vaan tähänkin kisaan on monta voittajasuosikkia.