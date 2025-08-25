MM-rallista katastrofipuhetta: "Show olisi ohi"

Paraguaylaiskuski Fabrizio Zaldivar on jakanut varoituksen sanoja kotikisastaan MM-rallin alla.

MM-ralli rantautuu tällä viikolla ensi kertaa Paraguayhyn. Kisan alla ilmassa leijuu paljon kysymyksiä: Millaisia tiet ovat? Miten haastavia olosuhteet ovat? Kuinka paljon kärkiauto kärsii auraamisesta?

Yksi tekijä on myös mahdollinen sade. Pehmeät sorapintaiset tiet saattaisivat tuossa tapauksessa kokea valtavan muutoksen. Paikalliset olosuhteet hyvin tunteva Rally2-kuljettaja Zaldivar toivookin, ettei sadetta tulisi.

– Ennusteet kertovat, että voimme saada jonkin verran sadetta, mutta toivon, ettei sadetta tulisi, sillä kun täällä sataa, vettä tulee kunnolla, Kenian tyyliin, Zaldivar selvittää Dirtfishille.

– Kun täällä sataa, tieolosuhteet ovat täyttä kaaosta. Se olisi kunnon katastrofi, ja show olisi ohi. Se ei tietäisi hyvää järjestäjille, kuskeille tai faneille.

Paraguayn MM-rallissa ajetaan testierikoiskoe torstaina ja varsinaiset erikoiskokeet perjantaista sunnuntaihin.