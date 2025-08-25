Urheilu
MM-rallista katastrofipuhetta: "Show olisi ohi"

MM-rallia on ajettu Etelä-Amerikassa viime vuosina Chilessä. Maa kuuluu MM-kalenteriin Paraguayn lisäksi myös tänä vuonna.
Julkaistu 25.08.2025 15:38
Toimittajan kuva
Ossi Karvonen

ossi.karvonen@mtv.fi

@ossikarvonen

Paraguaylaiskuski Fabrizio Zaldivar on jakanut varoituksen sanoja kotikisastaan MM-rallin alla. 

MM-ralli rantautuu tällä viikolla ensi kertaa Paraguayhyn. Kisan alla ilmassa leijuu paljon kysymyksiä: Millaisia tiet ovat? Miten haastavia olosuhteet ovat? Kuinka paljon kärkiauto kärsii auraamisesta?

Yksi tekijä on myös mahdollinen sade. Pehmeät sorapintaiset tiet saattaisivat tuossa tapauksessa kokea valtavan muutoksen. Paikalliset olosuhteet hyvin tunteva Rally2-kuljettaja Zaldivar toivookin, ettei sadetta tulisi. 

– Ennusteet kertovat, että voimme saada jonkin verran sadetta, mutta toivon, ettei sadetta tulisi, sillä kun täällä sataa, vettä tulee kunnolla, Kenian tyyliin, Zaldivar selvittää Dirtfishille.

– Kun täällä sataa, tieolosuhteet ovat täyttä kaaosta. Se olisi kunnon katastrofi, ja show olisi ohi. Se ei tietäisi hyvää järjestäjille, kuskeille tai faneille.

Lue myös: Tämä asetelma on Kalle Rovanperän mieleen – "Kukaan ei tunne"

Paraguayn MM-rallissa ajetaan testierikoiskoe torstaina ja varsinaiset erikoiskokeet perjantaista sunnuntaihin. 

