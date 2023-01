Ott Tänakilla on uudessa tallissaan ässä hihassa – sääntökirja tarjoaa virolaiselle massiivisen edun mestaruustaisteluun: "Kyllähän se kuulostaa tosi hyvältä"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Monte Carlon MM-ralli 19.–22.1. To: EK:t 1-2 klo 21.00 alkaen Pe: EK:t 3-8 klo 10.00 alkaen La: EK:t 9-14 klo 9.15 alkaen Su: EK:t 15-18 klo 8.45 alkaen

Viime vuoden MM-sarjassa kaikkiaan viisi kuljettajaa ylsi vähintään sataan pisteeseen kauden aikana. Tästä viisikosta Tänak on ainoa, joka ajaa tänä vuonna eri autolla.

Tilanne on täsmälleen sama kuin viisi vuotta aiemmin. Kauden 2017 jälkeen Tänak siirtyi M-Sportilta Toyotalle, mutta ei antanut kokemustakamatkan muihin häiritä vaan taisteli heti ensimmäisellä Toyota-kaudellaan maailmanmestaruudesta. Vauhdin puolesta Tänak olisi tuolloin voinut hyvin voittaakin mestaruuden, mutta Toyotan toistuvat tekniset ongelmat pudottivat virolaisen lopulta MM-pronssille.

Täysin yksi yhteen vuosia 2023 ja 2018 ei voi verrata. C Moren asiantuntija Miikka Anttila näkee useammankin selkeän eron vuosien välillä.

– Hybridiauto painaa sen 50–60 kiloa enemmän kuin vanha auto painoi, ja sitä kautta ajamista pitää ehkä vähän enemmän hakea. Myös hybridi aiheuttaa varmasti jotain ajamiseen, ja lisäksi pitää muistaa, että nykyisissä autoissa on mekaaninen keskilukko, kun edellisissä WRC-autoissa se oli aktiivinen. Ja kyllähän perinteinen sekventaalivaihdekeppikin jotain tekee.

– Tässä mielessä olen sitä mieltä, että näihin nykyautoihin on vaikeampi ja aikaavievempi hypätä kuin 2017 WRC-autoihin oli.

21 päivää käytössä

Viime kaudella kullakin valmistajalla oli käytössään 30 testipäivää, ja päivät oli jaettu kuljettajakohtaisesti: kukin kuljettaja sai ajaa kauden aikana yhteensä 10 päivää testiä; yksi testipäivä per yksi Euroopassa ajettu osakilpailu.

Tälle kaudelle testipäivien määrä putosi 21:een, mutta tallit saavat käyttää ne haluamallaan tavalla. Kun M-Sportilla ajaa Tänakin lisäksi vain Pierre-Louis Loubet , Tänakille on jo lähtökohtaisesti luvassa vähintään puoli testipäivää enemmän kuin viime kaudella.

Mikään ei kuitenkaan estä M-Sportia ajattamasta Tänakilla vaikka kaikkia testipäiviä, varsinkaan kun talli on jo tehnyt selväksi, että heidän ykköstavoitteensa tällä kaudella on Tänakin henkilökohtainen menestys.

– Voi sanoa, että yksi testipäivä on vähintään sen 200 kilometriä, usein lähellä 300:aa – jos ei ylikin. Se on yksi MM-ralli, joka jää ajamatta, kun yksi testipäivä jää ajamatta. Siinä mielessä ne ovat tosi tärkeitä päiviä.

M-Sportin tallipäällikkö Richard Millener kertoi MTV Urheilulle, että Monte Carloon Tänak ja Loubet ajoivat kummatkin puolitoista testipäivää. Mahdollista on, että Loubet'n testivastuu vähenee, jos alkaa näyttää siltä, että Tänak tarvitsee lisää kilometrejä.

– Ehkä se menee siihen, että Tänakin 2,5 testipäivää vastaan Loubet'n puoli päivää. Sitähän me emme tiedä, mitä Loubet'lle on luvattu ja mitä on sopimuksessa. Veikkaisin siellä lukevan niin, että jos talli vain ajaa kisaan valmistavat testit, niin jotain pitää Loubet'llekin antaa. Jos itse olisin Loubet'n taustajoukoissa, niin koettaisin pitää siitä kiinni, että saisi nyt edes jotain ajaa, Anttila sanoo.