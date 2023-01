Esapekka Lappi ei saapunut Hyundaille tyhjin käsin – paljasti vuotaneensa tärkeää tietoa Toyotan pilttuusta: "Se oli isoin juttu"

Lappi aloitti Hyundai-taipaleensa torstai-aamun shakedown-osuuden merkeissä. Kauden ensimmäinen varsinainen erikoiskoe on luvassa illalla klo 21.05 alkaen. Erikoiskoe on katsottavissa MTV3-kanavalla. Koko kisaviikonloppu C Moressa.

Monte Carlon MM-rallin ohjelma 2023:

Torstai 19.1.

Perjantai 20.1.

Lauantai 21.1.

Sunnuntai 22.1.

Monte Carlon MM-rallin lähetykset C Moressa:

Torstai 19.1.

Perjantai 20.1.

Lauantai 21.1.

Sunnuntai 22.1.

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa C More Max -kanavalta sekä C Moren suoratoistopalvelusta. Lisäksi C More lähettää englanninkielisiä ohjelmia ralliviikonlopun aikana. Kaikki ohjelmat listattuna cmore.fi/mm-ralli.