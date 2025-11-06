Kalle Rovanperä aloitti Japanin MM-rallin pohja-ajalla lyhyellä avauserikoiskokeella torstaina.
Rovanperä oli 2,75 kilometrin mittaisen pätkän maalissa 0,1 sekuntia nopeampi kuin Hyundain Ott Tänak. Toyotan Takamoto Katsuta oli kolmas (+0,3).
Kyseessä oli vasta Rovanperän uran toinen pohja-aika Japanin asvalttikisassa, joka ei kuulu suomalaisen suosikkeihin. Esimerkiksi edellisessä Keski-Euroopan asvalttirallissa Rovanperä tykitti kuusi pohja-aikaa.