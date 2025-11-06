Juuri nyt Avaa

Kyseessä oli vasta Rovanperän uran toinen pohja-aika Japanin asvalttikisassa, joka ei kuulu suomalaisen suosikkeihin. Esimerkiksi edellisessä Keski-Euroopan asvalttirallissa Rovanperä tykitti kuusi pohja-aikaa.

Superstartti! Kalle Rovanperästä paljastui hämmästyttävä tieto pohja-ajan jälkeen

Nyt hän tarvitsisi Japanista ison pistepotin tiukassa MM-taistossa.

– En tiedä vielä voittomahdollisuuksistani. Toivotaan, että huomenna on vähän parempi fiilis auton kanssa, Rovanperä totesi maalissa.