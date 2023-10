Esapekka Lapista erikoista puhetta – rallipomon kehuja seurasi mystinen vastaus

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Thierry on vahva persoona, ja hänellä on vahvat mielipiteet siitä, mitä hän haluaa, mutta kun on ollut samassa tallissa kymmenen vuotta, uusien ideoiden ja konseptien ehdottaminen voi olla hieman haastavaa. Se on täysin normaalia, eikä tämä ole kritiikkiä Thierrya kohtaan. Tällä osa-alueella Esapekka on todella vahva, Abiteboul kehuu motorsport.comille.