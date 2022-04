Kalle Rovanperällä kiperä haaste Kroatian MM-rallissa – "Pitää vain yrittää selviytyä"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Olen odottanut jo kovasti, että pääsen taas ajamaan. Se on aina hyvä merkki. Ajettuna on vasta kaksi rallia, mutta on tietenkin mukavaa, että pisteitä on tullut hyvin. Olemme samassa tilanteessa kuin viime vuonna, mutta toivottavasti onnistumme tällä kertaa paremmin Kroatiassa, Rovanperä sanoo.