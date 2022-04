MM-sarjaa johtavalle Kalle Rovanperälle luvassa kovaa painetta – "Olen aina viihtynyt asfaltilla"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

To: Shakedown kello 10.00 Pe: EK:t 1-8 kello 9.30-20.00 La: EK:t 9-16 kello 8.40-21.00 Su: EK:t 17-20 kello 8.15-15.30

Korealaisvalmistajan belgialaiskuski Thierry Neuville on parhaiten mukana tiiminsä kuskeista kuljettajien MM-kamppailussa, kun kaksi osakilpailua on takana. Hänen takamatkansa Toyotan Kalle Rovanperään on 14 pistettä.