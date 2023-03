Nainen kuoli pudottuaan kerrostalosta Vantaalla – kaupunki määräsi asuinrakennuksen parvekkeet käyttökieltoon

MTV Uutisten tietojen mukaan kuollut henkilö on nuori nainen. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikoskomisario Paavo Ritari vahvistaa MTV Uutisille henkilön menehtyneen. Poliisin tiedotteen mukaan kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui torstain vastaisena yönä 2. maaliskuuta noin kello 2.00.

– Tapahtumaan ei poliisin osalta epäillä liittyvän rikosta. Kuolemaan johtaneen onnettomuuden osalta jatkamme syiden selvittämistä ja tutkintaa yhdessä onnettomuustutkintakeskuksen sekä turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa. Selvitystyö on kesken, joten tässä vaiheessa tapauksesta ei ole muuta tiedotettavaa.

"Kyseessä on ollut kiinteä laminoitu lasi"

– Tilanteessa on tultu kaiteen alapuolisesta lasista läpi. Kyseessä on ollut kiinteä laminoitu lasi. On vaatinut jonkinlaista voimaa mennä läpi, Carlson sanoo.