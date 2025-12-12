Ruotsalaista ilmastoaktivistia Greta Thunbergia vastaan on nostettu rikossyyte Suomessa, uutisoi Helsingin Sanomat.
Thunbergia syytetään niskoittelusta poliisia vastaan. Lehden tietojen mukaan hänen epäillään syyllistyneen rikokseen 25. kesäkuuta 2024. Hän osallistui tuolloin Elokapinan mielenosoitukseen Helsingissä.
Thunberg piti kyseisenä päivänä myös Suomen valtionjohdolle osoitetun puheen Eduskuntatalon edustalla. Tämän jälkeen mielenosoittajat etenivät kulkueena Helsingin keskustassa ja pysähtyivät Mannerheimintien risteysalueelle.
HS:n mukaan Thunberg otettiin kiinni ja vietiin putkaan, kun poliisi määräsi mielenosoituksen päättymään ja osallistujia poistumaan ajoradalta. Syyte koskee lehden mukaan tiettävästi tätä tilannetta.
Elokapina järjesti kesäkuussa 2024 mielenosoituksia, joissa muun muassa pysäytettiin liikennettä.