MTV sai ennusteet, toinen korona-aalto vyöryy Suomeen – näin eri rajoitustoimet vaikuttavat taudin etenemiseen: "Kaikki skenaariot ennustavat sitä, että jotakin on pakko tehdä"

– Nämä skenaariot käytännössä kaikki ennustavat sitä, että jotakin on pakko tehdä, toteaa tiedolla johtamisen erityisasiantuntija Kimi Korvanen.

Kolme ennustetta Suomen syksystä

Kaikki kolme skenaariota lähtee siitä, että vaikka eri skenaariovaihtoehtojen tartuttavuusluvut liikkuvat noin 1,1:n ja 1,3:n välillä, arvioitu kehitys vaihtelee suuresti. Keskeinen tulos on se, että tekee niin tai näin, toinen aalto tulee. – Melkein voi sanoa, että kun Suomi ei ole tässä yksin, niin tukahduttaminen käytännössä johtaa aina siihen toiseen aaltoon, kun rajoituksia puretaan.

Laskelman tekijät eivät kuitenkaan usko, että tämä maltillisin skenaario toteutuisi, sillä laskelmatyön aikana ei ollut vielä tietoa näin suurista määristä, joita ulkomailta todellisuudessa voi jopa kerralla tulla ja siksi asiantuntija-arvio on, että maskisuositus ei riitä saavuttamaan maltillisinta etenemistä.

Näiden kahden vaihtoehdon väliin osuvaa sinistä arviota pidetään tekijöiden piirissä todennäköisimpänä. Ero maltilliseen punaiseen arvioon on se, että sininen arvio ei sisällä maskisuositusta.



– Tässä kakkosskenaariossa [sininen] on arvioitu marraskuun loppuun noin 5000 tartuntaa viikossa ja siinä on mukana ne jotka testataan ja joita ei testata, Korvanen kommentoi.