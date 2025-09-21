MM-sarjan pistejohtaja Oscar Piastri rysäytti McLareninsa ulos Bakun radalta sunnuntain kisan avauskierroksella.
Jo aika-ajoissa rajusti kolaroinut Piastri lähti kilpailuun yhdeksännestä ruudusta, mutta tunaroi lähdössä jääden usean kuljettajan ohittamaksi.
Vain hetkeä myöhemmin Piastri teki rajun ajovirheen radan viidennessä mutkassa. Jarrutus jäi auttamatta liian myöhäiseksi, McLaren tömähti ratavalliin ja Piastrin kisa päättyi heti alkuunsa.
Australialaiskuljettaja oli kunnossa rysäyksensä jäljiltä, mutta radalle otettiin turva-auto romujen siirtämisen ajaksi.
Turva-auton perässä ennen uusintalähtöä ajettiin järjestyksessä Max Verstappen, Carlos Sainz, Liam Lawson, Kimi Antonelli, George Russell. MM-sarjan kakkosena Piastrin johtoa umpeen kurova McLaren-kuski Lando Norris on kahdeksantena.