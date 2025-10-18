Red Bullin Max Verstappen ajoi formula ykkösten Yhdysvaltojen GP:n sprintin voittoon. Toiseksi sijoittui George Russell ja kolmanneksi Carlos Sainz.
Suurin draama nähtiin sprintin ensimmäisellä kierroksella, kun McLaren Oscar Piastri ja Lando Norris joutuivat jättämään kisan kesken. Nico Hülkenberg kolaroi Piastriin, minkä seurauksena Piastrin auto törmäsi Norrisiin.
– Lähtö oli hyvä. Sitten tietysti tuli turva-auto törmäyksen vuoksi. Otti muutaman kierroksen turva-auton jälkeen löytää kelpo vauhti, joten täytyy pohtia, mitä siinä tapahtui. Joka tapauksessa voitimme sprintin, mikä on tärkeintä, Verstappen sanaili Viaplayn tv-lähetyksessä.
Paalulta sprinttiin lähtenyt Verstappen nousi voitolla 55 pisteen päähän MM-sarjaa johtavasta Piastrista.
Sunnuntain varhaistunteina Suomen aikaa ajetaan varsinaisen kilpailun aika-ajo.