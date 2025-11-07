McLarenin Lando Norris aloittaa Sao Paulon F1-sprintin lauantaina paalupaikalta.
MM-sarjaa pisteen erolla tallikaveriinsa Oscar Piastriin johtava Norris oli ykkönen sprintin aika-ajossa. Perjantain aika-ajon kakkonen oli Mercedes-kuski Kimi Antonelli ja kolmonen Piastri. Antonelli jäi Norrisin kärkiajasta 0,097 sekuntia.
MM-sarjassa kolmantena oleva Red Bullin Max Verstappen oli aika-ajon kuudes.
Sprintti alkaa lauantaina kello 16 Suomen aikaa. Varsinaisen kilpailun aika-ajo on lauantaina illalla, ja kauden 21. F1-kisa ajetaan sunnuntaina illalla. Brasilian Sao Paulon GP:n jälkeen F1-kautta on jäljellä kolme kilpailua.