Koirien kiinnipitoaika on alkanut ja jatkuu elokuulle – muistathan, miksi koiran pitäminen kiinni on nyt tärkeää?

Kennelliitto muistuttaa tiedotteessaan, että metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika on alkanut jälleen perjantaina 1.3.2024. Kiinnipitoaikana omistajien tulee muistaa, että koira on pidettävä aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Kiinnipitoaika päättyy elokuun 19. päivä.