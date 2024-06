Matkustatko lemmikin kanssa kesällä autossa? Muista nämä elintärkeät vinkit!

Useissa uusissa autoissa on mahdollista pitää ilmastointi päällä, vaikka auto on pysäköity. Toiminnon myötä esimerkiksi koiran voi jättää tarvittaessa helteillä autoon lyhyeksi aikaa yksin. Tällöin omistajan on seurattava sovelluksen avulla, että ilmastointi on päällä ja kunnossa.