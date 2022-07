Osaatko kieltäytyä töissä ylimääräisistä hommista? Kokeile näitä fraaseja!

Joskus voi olla järkevää kieltäytyä uusista työtehtävistä – etenkin, jos vanhojakin tuntuu olevan to do -listalla yli oman tarpeen. Urakonsultit vinkkaavat, miten voit kieltäytyä kohteliaasti, jos pomo tulee pyytämään sinua tekemään "vielä yhden homman".

Parempi sanoa jotain kuin olla hiljaa ja uupua täysin

Uravalmentaja Lawrese Brown huomauttaa, että huonompi ratkaisua on pysyä vaiti ja ottaa lisätehtävä. Saatat pahimmassa tapauksessa hyytyä kaikkien tehtävien alle ja polttaa itsesi loppuun.

– Jos et sano mitään, kukaan ei tajua minkään olevan vialla, Brown sanoo Huffington Postille.

Pomollekin mahdollisuus kehittyä

Joskus kannattaa sanoa ei

Näin asetat rajat työkavereillesi

– Ajatuksena on olla armollinen ja avulias ilman, että suostuu, jos aika ei riitä, Abbajay sanoo.

– Pahinta mitä voit tehdä on sanoa kyllä johonkin mitä et ehdi ja sitten stressata kahta kauheammin kun työtä on liikaa ja tehdä luultavasti myöhemmin se, mitä yrität tehdä.