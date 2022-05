Miksi suomalaisäidit ovat niin uupuneita? Kolme mahdollista selitystä: "Ei saisi tehdä minkäänlaisia virheitä"

Kolme selitystä arjen epätasa-arvolle

– Sen lisäksi, että äidit nykyään tasa-arvoisesti osallistuvat perheen toimeentulon tuomiseen ja työelämään, he kokevat edelleen, että he tekevät suurimman osan kotitöistä ja lastenhoidosta. Eli saattaa olla, että tässä on näkyvillä ikään kuin tällainen tuplapaine, mikä näkyy sitten nimenomaan tällaisissa tasa-arvoisissa maissa. Eli voidaankin pohtia, että onko tasa-arvo sitten kuitenkaan ihan onnistunut niin kuin pitäisi, Sorkkila sanoo.

– Toinen selitys saattaa olla esimerkiksi tällainen, että on enemmän rooliristiriitaa, ja identiteettiristiriitaa, kun odotetaan, että pitäisi ikään kuin monella elämän osa-alueella suoriutua, sekä töissä että kotona – että ehkä vielä jossain muualla–, kun sitten taas niin sanotusti tällaisissa epätasa-arvoisissa maissa ehkä äideillä on sellainen selkeämpi yksi rooli ja identiteetti, mitä he toteuttavat. He ovat äitejä ja panostavat siihen. Ja sitä oletetaankin, että se on se, mitä he tekevät. Kun sitten taas täällä oletetaan, että pitäisi olla monessa mukana ja suoriutua monella elämän osa-alueella ja panostaa monelle eri elämän osa-alueelle.