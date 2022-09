Osa yrityksistä supistaa jo tuotantoaan sähkölaskun takia – "Hintapiikkien aikana ei enää kannattavaa"

Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas Boliden on Kokkolan suurin työnantaja, joka joutuu nyt rajoittamaan tuotantoaan korkean sähkön hinnan vuoksi.

Sinkkiä tarvitaan autoteollisuudessa ja rakentamisessa ja sillä on maailmalla kova kysyntä. Boliden käyttää 1,5 prosenttia Suomessa käytettävästä sähköstä. Jokunen vuosi sitten sitä verrattiin Tampereen kaupungin käyttämään sähkömäärään.

– Sähkön hinnan nousu on merkinnyt jo sitä, että olemme joutuneet rajoittamaan tuotantoa, koska näiden hintapiikkien aikana ei ole enää kannattavaa valmistaa sinkkiä. Meillä on siis tuotannonrajoituksia jo nyt, kertoo toimitusjohtaja Antti Kontiainen.

Rajoitukset ovat vielä pysyneet pienissä prosenttiluvuissa, mutta jatko on auki.

Hänellä on selvä toive Suomen hallitukselle ja energiapolitiikalle.

– Tietenkin se, että Olkiluoto kolmonen saadaan täyteen tuotantoon. Ja että kaikki kapasiteetti, mitä on käytettävissä, saataisiin käyttöön.

Vaikeuksia kaiken kokoisissa yrityksissä

Aivan toisenlaista yritystoimintaa kymmenen kilometrin päässä pyörittää Hannu Kortelainen. Hänellä on suuri rivistö kasvihuoneita, joissa kasvatetaan kesäkukkia.

– Olemme viilanneet viljelyaikatauluja ja myös sähkön kulutusta vuorokauden sisällä niin, että me pystyttäisiin käyttämään sähköä silloin, kun se on edullisimmillaan.

Kortelainen on tyytyväinen siihen, että kasvihuoneet lämpiävät pääosin nestakaasulla, jonka hinta ei vielä noussut yhtä korkeaksi kuin vaikkapa maakaasun tai sähkön.

Metallipajat pinteessä

– Tämä on hieno asia, että on löytynyt korvaavat markkinat. Mutta sähkön hinta panee miettimään. Meillä tulee sähkölaskuun lisää nettona 150 000 euroa, kertoo hallituksen puheenjohtaja Olli Lindkvist.

Hän on myös Kokkolan yrittäjien puheenjohtaja. Sitä kautta tiedossa on erityisesti metallipajojen ja lasertyöstäjien ongelma: siellä sähkönkulutus on vielä suurempaa.