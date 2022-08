"Suurin kannuste sähkön säästämiseen tulee olemaan lasku" – valtion energiakampanja ei tarjoile kansalaisille "kikkakolmosta"

– On odotustila, että sieltä tulee jokin kikkakolmonen. Kyllä se kampanja on luonteeltaan informatiivinen. Kaikille ei ole ihan täysin selvää, mikä kuluttaa energiaa ja kuinka paljon, Lintilä sanoo.

Kampanjassa on tarkoitus esimerkiksi kehottaa laskemaan sisäilman lämpötilaa ja vähentämään suihkussa vietettyä aikaa.

Sähkön hinnat ovat koetelleet suomalaisia jo nyt, ja ensi talvelle on povattu suolaisia sähkölaskuja. Ministerin oman sopimuksen hinta on 2,5-kertaistunut. Lintilä sanoo, ettei näköpiirissä ole mitään, mikä saisi hinnat laskuun.

Alv-kritiikki ei lannista

Ministerin mukaan hänen suurin huolensa on tällä hetkellä se, miten ihmiset tulevat pärjäämään sähkölaskun kohoamisen kanssa.

Itse hän on ehdottanut hätiin sähkön arvonlisäveron (alv) puolittamista nykyisestä 24 prosentista 10 tai 14 prosenttiin.

– Lisäksi valtiovarainministeriön laskentatapa on staattinen, eli se ei huomioi energian hinnan nousua, joka tuo alv-tuloja lisää.

Kaksi ministeriötä käy kuun vaihteessa häämöttävään budjettiriiheen mennessä läpi keinoja nousevien sähkölaskujen helpottamiseksi. Lintilän mukaan sen antia on mahdoton arvioida ennakkoon, mutta jotain tullaan hänen mukaansa kehittämään.

Alv-avausta Lintilä luonnehtii omaksi pähkäilykseen. Hän puolustaa ehdotustaan myös sen yksinkertaisuudella: aiemmin tällä vaalikaudella ministeri sai olla rakentamassa koronatukijärjestelyjä yrityksille, mutta vastaavan järjestelmän pystyttämiseen ei nyt ole aikaa. Talvi on pian ovella.

Olkiluoto 3:een pakko luottaa

Lintilä on viime aikoina saanut vastata usein kysymykseen sähkön mahdollisesta säännöstelystä ensi talvena.

Ministeri on suhtautunut median kysymyksiin aiheesta kriittisesti. Hänen mukaansa tällä hetkellä ei ole nähtävissä mitään, mikä johtaisi varmuudella sähkön säännöstelyyn ja katkoihin. Katkojen sijaan hän kehottaa kansalaisia varautumaan juuri korkeisiin hintoihin.

– On olemassa valmiussuunnitelmat, joihin kuuluu katkojen käyttö. Ne ovat olemassa aina, mutta nyt ne ovat toki ehkä vähän realistisempia kuin aiemmin.

Tilannetta voi helpottaa, jos Suomen oma tuotanto on kunnossa. Ikävä kyllä Olkiluoto 3:n taival on ollut surullisenkuuluisa, sillä rakennustyömaa on ehtinyt lukioikäiseksi. Säännöllisen sähköntuotannon odotetaan alkavan joulukuussa. Voiko ailahdelleeseen hankkeeseen luottaa?