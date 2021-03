Liikuntahallin toimitusjohtaja on lähestynyt Avia sähköpostilla, kirjeellä ja puhelulla – ei ole saanut silti vastausta sekavaan tilanteeseen: "Odotan selkeitä ohjeita"

Ei vastausta

– Halli on auki ja kaikki on hoidettu tosi asiallisesti, joten pystyn vielä harjoittelemaan. Rajoituksiin on tottunut, niistä on tullut jo rutiini tässä vaiheessa, lajin Euroopan-mestari ja 18-kertainen Suomen mestari Olli Tuominen kommentoi.