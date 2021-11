Kansa palasi kuntosaleille, mutta ei koronaa edeltäneeseen tahtiin: "Menee pitkään ennen kuin liikkuminen ja talous on palautunut"

Helsinkiläisellä kuntosalilla on päivällä kymmenkunta treenaajaa.

– Jos koko korona-aikaa katsoo, niin liikkumisen määrä on vähentynyt ihan radikaalisti.

– Jos pelkästään syksyä katsoo, niin heinäkuun puolivälistä tähän hetkeen asiakaskäynnit ovat nousseet tasaisesti. Me olemme lähempänä normaalia, mutta ei kuitenkaan vielä normaaleissa oloissa, Raita sanoo puhelimessa.

Treenipaikka valitaan tilan perusteella.

Tiia Maaraselle ja Veera Könöselle on tärkeää, että salilla ei olla liian lähellä toisia.

– Just näin, että on oikeasti tilaa, ja laitteet on aseteltu siten, etteivät ne ole ihan kiinni toisissaan. Näin pystyy pitämään hyvin turvavälin, sanoo Maaranen.