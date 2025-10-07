Presidentti Alexander Stubb ja Islannin presidentti Halla Tómasdóttir pitivät tiedotustilaisuuden Presidentinlinnassa.
Ennen tiedotustilaisuutta Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja Islannin ulkoministeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir allekirjoittivat aiesopimuksen maiden välisestä yhteistyöstä.
Stubb aloitti tilaisuuden puhumalla Islannin ja Suomen yhteistyöstä sekä pitkäaikaisesta ystävyydestä ja kumppanuudesta.
– Juuri allekirjoitettu aiesopimus kahdenvälisen puolustusyhteistyön syventämisestä on siitä esimerkki, Stubb sanoo.
– Jaamme Islannin kanssa saman tavoitteen: Rauhaisan, vakaan ja tuottoisan Pohjolan, Stubb sanoo puheessaan.
Tómasdóttir kuvailee jo käytyjä keskusteluja hedelmällisiksi.
– Keskustelimme presidentti Stubbin kanssa Suomen ja Islannin kehittyvistä rooleista osana Natoa sekä kasvavasta tarpeesta Pohjoismaiden turvallisuuden takaamisesta.
Toimittajien kysymyksiin vastatessa Tómasdóttir kertoo, että Islanti ei usko, että puolustusyhteistyö Yhdysvaltain kanssa olisi heikentynyt.
– Meillä on ollut pitkä ja positiivinen suhde Yhdysvaltoihin, eikä minulla ole syytä uskoa toisin, Tómasdóttir sanoo.
Tómasdóttir korostaa, että Pohjoismainen yhteistyö on syventynyt entisestään Suomen ja Ruotsin liityttyä puolustusliitto Natoon.
Stubbin ja Trumpin tapaaminen
Presidentti kertoo, että aikoo tapaamisessa Yhdysvaltain presidentin jakaa mahdollisimman paljon tietoa.
– Ukraina on paremmassa asemassa, kuin vuosi sitten, Stubb sanoo.
Stubb kuvailee Trumpin keinoista vaikuttaa Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainaa keppi–porkkana -vertauskuvalla.
– Trump yritti pehmeästi lopettaa sodan Ukrainassa. Se oli porkkana-osuus. Viimeaikaisista puheista päätellen, näen kepin nousevan. Se, kuinka suuri tuo keppi on, jää nähtäväksi, Stubb sanoo.
Lisäksi Stubb kertoo odottavansa torstain tapaamisesta liittolaisten asioiden lisäksi myös maiden kahdenvälisiä asioita.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) osallisuudesta torstain kokoukseen Stubb on vähäsanainen.
– Tapaamisen agendalla on paljon asioita, jotka sisältävät taloudellisia ja teollisuuteen liittyviä osuuksia, joihin kysyin Orpoa osallistuvaksi, Stubb sanoo.