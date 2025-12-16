Ukrainan rauhanneuvottelujen tilanne noussee esiin huippukokouksessa, jonka päätarkoituksena on keskustella EU:n toimista itäreunan puolustuksen vahvistamiseksi.

Euroopan unionin itäisen reunan valtionjohtajia kokoontuu tänään Helsingissä pääministeri Petteri Orpon (kok.) kutsusta.

Orpo kommentoi medialle lyhyesti saapuessaan Säätytalolle.

– Venäjä on uhka tänään ja tulevaisuudessa. Itäisen Euroopan pitää vahvistaa turvallisuuttaan. Berliini näytti eilen sen, että jos toimimme yhdessä, olemme vahvoja. Seuraava askel otetaan torstaina Brysselissä, kun päätetään Venäjän jäädytetyistä varoista, Orpo sanoo.

Ainakin Tshekki, Italia ja Belgia ovat olleet vastahakoisia jäädytettyjen venäläisvarojen käyttöön otossa. Orposta ainakin Belgia ja Italia pitää saada päätöksen puolelle.

Mukana kokouksessa ovat Ruotsi, Baltian maat, Puola, Bulgaria ja Romania.

Eastern Flank Summit -nimeä kantavassa huippukokouksessa on määrä keskustella EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Myös ajankohtaisten Ukraina-aiheiden odotetaan luonnollisesti nousevan esiin.

Kokoukseen osallistuvat pääministerit Ulf Kristersson Ruotsista, Kristen Michal Virosta, Evika Silina Latviasta, Puolasta ja Bulgariasta sekä presidentit Romaniasta ja Liettuasta.