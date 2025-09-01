Orpo tiukkana hallituksen tiedotustilaisuudessa – video näyttää Purran ilmeen

Hallitus keskusteli koko budjettiriihen avauspäivän puolueuiden sitoutumisesta yhdenvertaisuustiedoksiantoon. Pääministeri Orpon avauspuheenvuoron aikana perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuunteli puheenvuoroa vieressä.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus oli maanantaina vakavan aiheen ääressä, kuten Orpo itse sen totesi. Aihe ei kuitenkaan ollut alkuperäisen suunnitelman mukainen valtion talousarvio ensi vuodelle.

Budjettiriihen avauspäivä käytettiin viimeviikkoisten puheiden läpikäyntiin ja hallituksen sitoutumiseen aiemmin annettuun rasisminvastaiseen tiedoksiantoon.

Keskustelun tarpeen aiheutti viimeviikkoinen kohu. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Teemu Keskisarja aiheutti kuohuntaa keskiviikon Ylen A-studiossa maahanmuuttajista käyttämillään sanavalinnoilla, jotka Orpo sittemmin tuomitsi.

Pääministeri teki asian selväksi myös maanantaina illalla hallituksen tiedotustilaisuudessa, jossa neljän hallituspuolueen puheenjohtajat kertoivat päivän keskusteluista.

– Hallitus ei hyväksy puhetta, joka alentaa ihmisarvoa. Yksikään hallituspuolue ei hyväksy puhetta, joka alentaa ihmisarvoa, Orpo aloitti painokkaasti.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kuunteli Orpon puheenvuoroa pääministerin vieressä kasvot peruslukemilla.

Aiemmin Purra sanoi hyväksyvänsä Keskisarjan kielenkäytön, jossa puhuttiin muun muassa "heikkolaatuisista" maahanmuuttajista.

– Teemu Keskisarja puhuu värikkäästi. Hän on historioitsija ja kirjailija ja käyttää usein varsin brutaalia kieltä, Purra sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

Kuuntele pääministeri Orpon puheenvuoro artikkelin yläosan videolta.

Purran puheenvuoron maanantain tiedotustilaisuudessa voit katsoa alla olevalta videolta.

3:38imgRiikka Purra: "Olemme täysin sitoutuneita yhdenvertaisuustiedonantoon"

