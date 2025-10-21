Suuri osa suomalaisista katsoo, että nykyinen hallitus on onnistunut joko heikosti tai huonosti.
Kaksi kolmesta suomalaisesta ajattelee pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen onnistuneen tehtävissään heikosti, käy ilmi tutkimusyhtiö Verianin puoluebarometristä.
Yli 40 prosenttia suomalaisista katsoo, että hallitus on onnistunut suorastaan huonosti.
Tyytyväisiä hallitukseen oli puolestaan 30 prosenttia suomalaisista.
Verian toteutti tutkimuksen syyskuun vaihteessa. Haastatteluita tehtiin vastaajapaneelissa noin 1 300. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.