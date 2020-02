Ilkka Ahtiaisen kommentti: Kokoomuksen linjataistelu on alkanut – Rydman osui kipupisteeseen, Vapaavuori hämmentää, ja Orpo on taas puun ja kuoren välissä

Rydmanin linja vs. Vapaavuoren linja

Rydmanin ajattelu perustuu viime kevään vaalituloksen puntarointiin. Hän arvioi, että kokoomus (ja myös keskusta) tekivät tökerön taktisen kömmähdyksen sulkemalla jo etukäteen pois mahdollisuuden tehdä yhteistyötä Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa. Loppu on poliittista historiaa – selkeästi porvarienemmistöiseen maahan syntyi vasemmistohallitus, jota kannatuslamassa pyristelevä keskusta pönkittää.

Rydman itse sanoo edustavansa nykykokoomuksen valtavirtaa. Tukea käsitykselle antoi Iltalehden tekemä kysely , jonka mukaan yli 80 prosenttia kokoomusvaikuttajista olisi valmis samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Toki ehtona on, että kokoomus on hallituksen johtava puolue.

Vapaavuori alkaa nykyään olla kokoomuksessa kuin Paavo Väyrynen keskustassa. Tapahtui mitä tapahtui, esiin putkahtaa Vapaavuori, joka on yleensä jotain muuta mieltä kuin puoluejohto tai puolueensa enemmistö.

Nyt voidaan miettiä, oliko Vapaavuoren kirjoitus ilmoittautuminen kokoomuksen puheenjohtajakisaan vai peräti vuoden 2024 presidentinvaaleihin. Viime viikkojen varhaisissa presidenttispekulaatioissa hänen nimensä on ollut esillä.

Ok-tulokset eivät riitä kokoomuslaisille

Kokoomuksen istuvaa puheenjohtajaa Petteri Orpoa ei käy kateeksi. Kokoomuslaiset valitsivat Orpon Alexander Stubbin jälkeen tasapainottamaan puolueen tilanne, ja sen hän myös on tehnyt. Puolueen eduskuntavaalitulos oli ok, kannatuslukemat ovat ok.