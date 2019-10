Turhautunut Petteri Orpo näreissään Rinteen ja Sipilän yöllisistä salaneuvotteluista: "Poikkeuksellista – en muista vastaavaa"

– Minusta on poikkeuksellista, että pääministeripuolue käy yön pimeinä tunteina kokoomuksen selän takana Porin yössä keskusteluja hallituskumppanin vaihtamisesta. En muista vastaavaa tapahtumaa, Orpo sanoo MTV Uutisille.

Orpo sanoo kuulleensa aiemmin huhuja, että keskusteluja on käyty. Nykyinen oppositiojohtaja ei ole lukenut tuoretta kirjaa, mutta pitää paljastusta aikamoisena uutisena, nyt kun siitä on mustaa valkoisella.

"Tämä on turhauttavaa"



– Me teimme vakavalla mielellä töitä, että Suomi saadaan kuntoon. Me puolustimme Sipilän hallituksen linjaa eduskunnassa ja kun ei päästy yhdessä asiassa eteenpäin, sitten tehtiin jotain tällaista. Tämä on turhauttavaa.