Husin Pejäjä: Uudella lastensairaalalla on valmius ottaa hoitoon lapsia Gazasta

Husin Uudella lastensairaalalla olisi valmius ottaa hoitoon Gazan lapsipotilaita, kertoo Husin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä.

– Hus pystyy koska tahansa ottamaan vastaan yksittäisiä ulkomaisia lapsipotilaita, Jari Petäjä kommentoi STT:lle.

Petäjän mukaan sairaala on esimerkiksi tarjoutunut ottamaan vastaan 1–10 lasta Ukrainasta, mutta ukrainalaiset perheet ovat pääsääntöisesti hakeutuneet muualle kuin Suomeen hoitoon. 

Petäjän mukaan Gazan lapsien kohdalla puhuttaisiin samoista määristä.

Petäjä uskoo, että hallitus on tietoinen Husin valmiudesta vastaanottaa Gazan lapsia.

Jotta lastensairaala voisi vastaanottaa lapsia Gazasta, evakuointireitti tulee Petäjän mukaan olla hyvin organisoitu.

– Ilmasillan järjestäminen on kallista ja vaativaa toimintaa, ja se on valtiollisten toimijoiden asia. Siinä kohdassa kun ryhdytään siirtämään potilaita, on myös otettu kantaa siihen, kuka hoidon kustannukset vastaanottavassa sairaalassa maksaa.

Petäjän oletus on, että Suomen valtio olisi takuumiehenä lapsipotilaiden kustannuksissa. Petäjä pitää kuitenkin tärkeänä, että gazalaisia lapsia voitaisiin myös Suomessa auttaa.

– Suurempaa inhimillistä ja eettistä hätää, kuin gazalaisilla lapsilla tällä hetkellä on, en oikein osaa kuvitella. Mikä olisi suurempi hätä? Totta kai lääkärinä sanon, että jos millään tavalla voisin olla lievittämässä hätää, se on arvomaailmani ja tehtäväni mukaista.

