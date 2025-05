Pääministeri Orpo: Gaza-kannanotto tuotiin keskeisten ministerien tietoon

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että valtionjohdon kannanotto Gazasta on hallituksen Lähi-itä-linjausten ja Suomen ulkopoliittisten linjausten mukainen.

Valtionjohdon kannanotto Gazasta tuotiin Petteri Orpon mukaan koko hallituksen keskeisten ministereiden tietoon.

Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tänään tiistaina.

Häneltä kysyttiin, kuittasivatko myös kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset kannanoton.

– Koska tämä on linjan mukainen, toimme sen ja toin sen koko valtioneuvoston keskeisten ministereiden tietoon, Orpo sanoi.

Stubb, Valtonen ja Orpo vaativat loppua siviilien kärsimyksille

Presidentti Alexander Stubb, Orpo ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ottivat eilen maanantaina kantaa Gazan tilanteeseen ja Israelin toimintaan alueella.

He muun muassa vaativat Gazan siviilien kärsimyksen loppumista ja sanoivat, että väestön pakkosiirrot ovat sotarikos.

– Ihmisten siirtämistä pois ei voi ikinä hyväksyä minkään ratkaisun yhteydessä. Se on sotarikos, Orpo sanoi tiistaina eduskunnassa toimittajille.

Hänen mukaansa humanitaarinen apu on saatava välittömästi perille. Orpo sanoi myös, että Suomi tukee kahden valtion mallia.

– Eilen valtionjohto totesi, että rauhanneuvottelut on aloitettava siltä pohjalta, että tavoitteena on kahden valtion malli. Tämä on Suomen olemassa olevien linjojen mukainen.

