Suomi tekee tänään tärkeän Palestiina-linjauksen

Suomi päättää tänään, liittyykö se mukaan Israelin ja Palestiinan valtion suhteita koskevaan julkilausumaan.
Ranskan ja Saudi-Arabian johdolla laaditun julkilausuman tavoitteena on edistää Israelin ja Palestiinan välisiä rauhanomaisia suhteita. Suomi päättää tänään, aikooko liittyä julkilausumaan mukaan.
Asiasta on ollut eri näkemyksiä hallituspuolueiden kesken, mutta STT:n tietojen mukaan ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) voi tehdä ja on tekemässä ratkaisun omalla päätösvallallaan.
11:40Katso video: Eduskunnan arvot puntarissa – pitäisikö Palestiina tunnustaa?
Suomen ulkopoliittinen johto keskustelee todennäköisesti asiasta tp-utvan eli tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa.
Julkilausumaan liittyminen ei merkitse, että Suomi tunnustaisi Palestiinan valtion. Hallituspuolueista kristillisdemokraatit ei halua tunnustaa Palestiinaa eikä halua Suomen liittyvän julkilausumaan. Perussuomalaiset on myös vastustanut Palestiinan tunnustamista.
Presidentti Alexander Stubb sanoi viime viikolla, että Suomen osallistumiseksi julkilausumaan tehdään työtä.