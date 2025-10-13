Tuoreen kirjan mukaan Orpon hallituksen kohuttu rasisimitiedontanto sai alkunsa konsultin ideasta.

Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teemu Luukka kertoo tuoreessa kirjassaan Petteri Orpo ja oikeistovallan paluu (Otava) lisätietoja Orpon hallituksen rasismitiedonannon taustoista.

Tiedonanto kasattiin vastaukseksi kesän 2023 rasismikohuihin.

Luukan mukaan idea tiedoantoon tuli konsulttitalo Milttonin osakkaalta ja kokoomuksen entiseltä taustavaikuttajalta Jussi Kekkoselta.

– Ei mennä tähän nyt sen tarkemmin, mutta tämä oli klassinen tilanne, jossa hyökkäys on paras puolustus. Pääministerillä on hyvät kriisinhallintamahdollisuudet, jos kriisistä keskustelu siirtyy mediasta eduskuntaan. Jos keskustelu velloo mediassa, pääministeri on koko ajan tappiolla, Kekkonen sanoo kirjassa.

Kirjan mukaan Orpo ei kertonut idean isää hallituskumppaneille.

"Hukutetaan vaikeat asiat"

Tiedonannon valmistelu annettiin valtiosihteereiden muodostamalle ryhmälle. Viimeiset sananmuodot hiottiin hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken.

Perussuomalaisia valtiosihteeriryhmässä edustanut Riikka Slunga-Poutsalo kuvailee kirjassa kokemusta traumatisoivaksi.

– Toiset puhui lippalakeista ja toiset meloneista. Siitä ei meinannut tulla yhtään mitään. Mutta ymmärrän tämän ajatuksen, että hukutetaan vaikeat asiat prosesseihin, Slunga-Poutsalo sanoo.

"Hallitus teki virheen"

Perussuomalaiset suhtautuivat tiedonantoon jo tuoreeltaan kriittisesti. Luukan kirjassa puheenjohtaja Riikka Purra teilaa koko prosessin suorasanaisesti ja sanoo perussuomalaisten sahanneen itseään jalkaan.

– Nyt kesällä 2025 olen sitä mieltä, että hallitus teki siinä virheen. Ei olisi pitänyt suostua huutokuorojen vaatimuksiin, Purra sanoo.

Hän pitää tiedonantoa ja siihen liittynyttä rasismikoulutusta sisällöltään yhdentekevinä.

– Eivät ne ole toimineet missään vaiheessa mihinkään suuntaan. Emme käyneet strategista keskustelua, mitä näillä varsinaisesti tavoiteltiin. Haluttiinko niillä pitää hallitus koossa vai nöyryyttää ihmisiä? No en ole nöyryyntynyt. Kyseessä oli puhdas poliittinen operaatio, mutta minulle ei ole oikein selvinnyt, mikä ja miksi, Purra sanoo.

