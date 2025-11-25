Pääministeri Petteri Orpo uskoo, että energiasektoria koskeva tulitauko olisi parhaillaan käytävien rauhanneuvotteluiden takia luottamusta herättävä teko.
MTV Uutiset kertoi tänään ulkoministeri Elina Valtosen ehdotuksesta, että torstaihin mennessä osapuolet sopisivat ainakin osittaisesta tulitauosta.
– Se olisi ele, joka toisi mahdollisuuksia päästä eteenpäin tässä isossa kuvassa, eli rauhan sopimisessa, Orpo sanoo MTV Uutisille.
Pääministeri kommentoi Ukrainan rauhanneuvotteluja puhelimitse Angolan pääkaupungista Luandasta, jossa hän osallistuu Euroopan unionin ja Afrikan maiden väliseen huippukokoukseen.
Käytännössä tällä hetkellä odotetaan Venäjän vastausta, hän jatkaa. Viime viikolla julkistettuun, laajasti Venäjä-myönteiseksi tulkittuun rauhansopimusluonnokseen tehtiin viikonloppuna merkittäviä muutoksia Euroopan ja Ukrainan toimesta.
Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio neuvotteli viikonloppuna Sveitsissä ukrainalaisedustajien kanssa, minkä seurauksena sopimusluonnosta lyhennettiin.