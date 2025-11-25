Käytännössä tällä hetkellä odotetaan Venäjän vastausta, hän jatkaa. Viime viikolla julkistettuun, laajasti Venäjä-myönteiseksi tulkittuun rauhansopimusluonnokseen tehtiin viikonloppuna merkittäviä muutoksia Euroopan ja Ukrainan toimesta.

Pääministeri kommentoi Ukrainan rauhanneuvotteluja puhelimitse Angolan pääkaupungista Luandasta, jossa hän osallistuu Euroopan unionin ja Afrikan maiden väliseen huippukokoukseen.

Uusimman sopimusluonnoksen yksityiskohtia ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

– Se mikä tässä koko tilanteessa mielenkiintoista on, on se, miten Venäjä vastaa Ukrainan, Euroopan ja Yhdysvaltojen muokkaamiin ehdotuksiin, Petteri Orpo sanoo.