Utsjoen kunta ei hyväksy Lapin hyvinvointialueen palveluverkon muutossuunnitelmia vedoten pitkiin välimatkoihin ja saamelaisten oikeuksiin.

Utsjoen kunta vastustaa voimakkaasti Ivalon ympärivuorokautisen päivystyksen mahdollista lakkauttamista.

Kunta painottaa tiedotteessaan, että potilasturvallisuus vaarantuisi, mikäli Ivalon yöpäivystys lakkautettaisiin.

Jatkossa matka Utsjoelta yöaikaan tarvittavaan päivystykseen voisi tarkoittaa 500 kilometrin matkaa. Käytännössä, jos henkilö saa Nuorgamissa tikkausta vaativan haavan iltapäivällä kello 15, hänen on suunnattava suoraan Rovaniemelle, koska Ivalossa ei olisi päivystystä kello 18 jälkeen. Ajokilometrejä kertyy edestakaisin noin tuhat, tiedotteessa kerrotaan.

Lisäksi Utsjoen kunta muistuttaa tiedotteessaan, että Utsjoella on vain yksi ambulanssi ja mikäli se on ajossa, alueelle syntyy pahimmillaan useiden tuntien ensihoitovaje.