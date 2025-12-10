Keskiviikkona julkaistiin asiantuntijoiden laatima väliarviointi hyvinvointialueuudistuksesta. Asiantuntijoiden mielestä hyvinvointialueiden määrää pitäisi arvioida uudelleen.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ajatus hyvinvointialueiden määrän supistamisesta 6–11 alueeseen on perusteltu näkemys. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa keskiviikkona.

Kommentin taustalla on keskiviikkona julkaistu väliarviointi, jossa asiantuntijat arvioivat hyvinvointialueuudistuksen onnistumista ja tekevät ehdotuksia tuleviksi toimiksi. Asiantuntijat ehdottavat, että hyvinvointialueiden määrää arvioitaisiin uudelleen.

Tutkimusprofessori emeritus Markku Pekurinen kirjoittaa raportissa, että puhtaasti mekaanisesti arvioiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun toteuttamiseen riittäisi 6–11 hyvinvointialuetta. STT kysyi Orpolta kantaa näihin lukuihin.

– Minusta se on hyvin perusteltu näkemys, Orpo kommentoi.

Kokoomus esitti alun perin viittä aluetta

Orpo muistutti, että kokoomuksen näkemys hyvinvointialueiden määrästä oli alun perin viisi hyvinvointialuetta. Hänen mukaansa nykyhallitus on halunnut kuitenkin kunnioittaa edellisen eduskunnan päätöstä 21 hyvinvointialueesta ja kehittää mallia siltä pohjalta.

– Mutta varmasti tämä raportti nyt viimeistään herättää keskustelua siitä, onko alueiden määrä oikea ja mikä se sitten mahdollisesti pitäisi olla.

Orpon mukaan väliarviointi antaa hyvän pohjan jatkokeskustelulle hyvinvointialueista. Hänen mukaansa jatkossa on kyse siitä, mitä nykyhallitus vielä kautensa aikana tekee sekä siitä, millaisia uudistuksia tulee kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan.