MTV Uutisten haastatteleman hyvinvointialuejohtajan mukaan menossa oleva diagnoosi- ja rahoitusmallikeskustelu on tahallista harhaanjohtamista ja palvelee harvoja yksittäisiä hyvinvointialueita.
THL:n keräämät hoitoilmoitusrekisterien pysyväisdiagnoosit eli pitkäaikaisdiagnoosit ovat yksi soterahoitukseen vaikuttavista tietolähteistä.
Julkisessa keskustelussa pysyväisdiagnooseista on THL:n erikoistutkijan mukaan puhuttu viime aikoina hieman harhaanjohtavasti, , ikään kuin ne olisivat ainoa rahoitusta määräävä tekijä
Näin ei ole, vaan ne ovat tietolähteistä vain yksi, sanoo erikoistutkija Tuukka Holster THL:stä.
Myös Vantaa-Keravan Timo Aronkytö sanoo, että pysyvät diagnoosit eivät ole kymmenien miljoonien asia rahoituksessa, vaan niiden vaikutus on hyvin pieni.
– On täysin harhaanjohtavaa antaa ymmärtää, että pysyvät diagnoosit määräävät rahoituksen. Todellisuudessa tarve arvioidaan monesta lähteestä – ei pelkästään diagnoosilistoista.
Aronkydön mukaan tietyt yksittäiset alueet yrittävät räjäyttää nykyisen rahoitusmallin siinä uskossa, että saisivat uudessa mallissa enemmän rahaa. Rahaa ei tipu nykyistä enempää, sanoo asiantuntija.
– Jotkut alueet toivovat, että uusi malli ratkaisisi heidän ongelmansa. Mutta totuus on tämä: mikään malli ei tuo soteen lisää rahaa. Kyse on vain siitä, miten nykyiset resurssit jaetaan.