– Jotkut alueet toivovat, että uusi malli ratkaisisi heidän ongelmansa. Mutta totuus on tämä: mikään malli ei tuo soteen lisää rahaa. Kyse on vain siitä, miten nykyiset resurssit jaetaan.

Aronkydön mukaan tietyt yksittäiset alueet yrittävät räjäyttää nykyisen rahoitusmallin siinä uskossa, että saisivat uudessa mallissa enemmän rahaa. Rahaa ei tipu nykyistä enempää, sanoo asiantuntija.

MTV Uutisten haastatteleman hyvinvointialuejohtajan mukaan menossa oleva diagnoosi- ja rahoitusmallikeskustelu on tahallista harhaanjohtamista ja palvelee harvoja yksittäisiä hyvinvointialueita.

Miksi sopeuttaa, jos muutkaan eivät tee niin? kysyy Vantaa-Keravan johtaja Timo Aronkytö.

Miksi sopeuttaa, jos muutkaan eivät tee niin? kysyy Vantaa-Keravan johtaja Timo Aronkytö.

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat.

Miksi sopeuttaa, jos muutkaan eivät tee niin?

– Jos rahoitusmallia viedään kohti tasamallia, eli alueiden välinen tarveperusteisuus heikkenee, edessä on vakava kannustinongelma. Meidänkin alueella voidaan ajatella: ‘Hanskat kannattaa tiputtaa’. Miksi sopeuttaa, jos muutkaan eivät tee niin? Lopputulos on kansallinen moraalikato, joka vaarantaa sote-uudistuksen tavoitteet ja kasvattaa kustannuksia.

– Tämä on todella epäoikeudenmukaista. Meille tulee 4000 asukasta lisää vuosittain, ilman lisärahoitusta. Uusien asukkaiden hoito ei onnistu nollalla eurolla tai sitten heille ei tarjota mitään palveluita. Tämä ei ole yhdenvertaista. Päätöksentekijöiltä putoaa pohja pois.